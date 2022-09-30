Путин заявил, что лишь 5% хлеба из Украины идет в бедные страны

Президент России Владимир Путин заявил, что практически весь хлеб с Украины идет в Европу, а в беднейшие страны - лишь 5%. Об этом он сказал во время церемония подписания договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ

«Вот вывозят сейчас хлеб с Украины <…> под предлогом обеспечения продовольственной безопасности беднейших стран мира. Куда он идет? Да все идет в те же европейские страны, там 5% только ушло в беднейшие страны мира. Опять очередное надувательство и прямой обман», — сказал Путин.

В Стамбуле 22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Ранее Путин на совещании о ходе сезонных полевых работ заявлял, что политика стран Запада относительно поставок зерна с Украины, из-за которой беднейшие государства получают мало продукции, является «надувательством».

Также президент России говорил, что в беднейшие страны было направлено всего 3% от всех поставок зерна. Он также назвал «дискриминацией» тот факт, что удобрения из РФ могут покупать только страны Евросоюза, а их поставка на рынки Азии, Африки и Латинской Америки через порты европейских стран запрещена.