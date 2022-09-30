Минэнерго Бельгии: суммы в счетах не уменьшатся от введения потолка цен на российский газ

Введение предельной цены на российский газ не поможет справиться с ростом цен на энергоносители. Такое мнение выразила глава министерства энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стратен в преддверии экстренного заседания Совета министров Евросоюза (ЕС) по энергетике, написало агентство ТАСС.

«Потолок цен на российский газ — это скорее санкция, а не реальная мера по регулированию стоимости, (суммы) в счетах от этого не уменьшатся. Мы здесь собрались с министрами энергетики для поиска конкретных мер по контролю за ценами», — сказала она.

Ранее 30 сентября газета Politico со ссылкой на источники из числа европейских дипломатов написала, что страны ЕС беспокоятся из-за того, что Еврокомиссия (ЕК) до сих пор не выступила с конкретными предложениями по установлению лимита цен на импортируемый природный газ.

На этой неделе бельгийская газета LeSoir написала, что министры энергетики 15 стран — членов ЕС обратились к ЕК с просьбой ввести потолок цен на весь импортируемый в страны содружества газ вне зависимости от его происхождения.

Тогда главы ведомств призвали ЕС как можно скорее подготовить соответствующее предложение, чтобы успеть обсудить его на предстоящей 30 сентября экстренной министерской встрече альянса в Брюсселе.

Накануне еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что ЕК по-прежнему считает возможным введение потолка цен на российский газ.