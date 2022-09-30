Минэнерго Бельгии: суммы в счетах не уменьшатся от введения потолка цен на российский газ

close
100%
Depositphotos

Введение предельной цены на российский газ не поможет справиться с ростом цен на энергоносители. Такое мнение выразила глава министерства энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стратен в преддверии экстренного заседания Совета министров Евросоюза (ЕС) по энергетике, написало агентство ТАСС.

«Потолок цен на российский газ — это скорее санкция, а не реальная мера по регулированию стоимости, (суммы) в счетах от этого не уменьшатся. Мы здесь собрались с министрами энергетики для поиска конкретных мер по контролю за ценами», — сказала она.

Ранее 30 сентября газета Politico со ссылкой на источники из числа европейских дипломатов написала, что страны ЕС беспокоятся из-за того, что Еврокомиссия (ЕК) до сих пор не выступила с конкретными предложениями по установлению лимита цен на импортируемый природный газ.

На этой неделе бельгийская газета LeSoir написала, что министры энергетики 15 стран — членов ЕС обратились к ЕК с просьбой ввести потолок цен на весь импортируемый в страны содружества газ вне зависимости от его происхождения.

Тогда главы ведомств призвали ЕС как можно скорее подготовить соответствующее предложение, чтобы успеть обсудить его на предстоящей 30 сентября экстренной министерской встрече альянса в Брюсселе.

Накануне еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что ЕК по-прежнему считает возможным введение потолка цен на российский газ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть