Экономист Осадчий сообщил о парадоксальном «раздвоении» курса доллара

На российском валютном рынке возникла парадоксальная ситуация, когда безналичный доллар слабеет, а наличный — укрепляется. Разница между курсом Мосбиржи и курсом продажи доллара в банках уже подобралась к 20%, подсчитал для «Газеты.Ru» начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий. До объявления мобилизации в России спрэд составлял 3%.

«Население избавляется от бесполезных безналичных долларов. Это способствует ослаблению безналичного доллара. Граждане покупают наличные доллары. Это способствует укреплению наличного доллара. Возникает «раздвоение валюты»», — рассказал Осадчий.

По его словам, сейчас наличный доллар можно купить в банке за 64,25 рубля, а биржевой курс американской валюты составляет 54,185 рубля.

«Таким образом, спрэд достигает 19%. За один переход через границу челночник, переносящий $10 тыс. наличными в Россию (максимум без декларации), а из России – безнал на карте, получает $1900. Таких переходов в Грузию, Армению или Казахстан (при определенных договоренностях) можно сделать несколько за день. До 21 сентября спрэд составлял 3%. Наличный доллар стоил 60 рублей, биржевой курс был на уровне 62 рублей», — сказал Осадчий.

По его словам, сейчас граждане, выезжающие за рубеж, активно закупается наличной валютой. Это способствует укреплению курса наличного доллара, добавил он.

Только в Казахстан с 21 сентября по 27 сентября въехало около 98 тыс. россиян, по данным и.о. председателя миграционной службы МВД Казахстана Аслана Алтыкова. По статистике МВД Грузии, в эту страну с 17 по 26 сентября въехало около 78 тыс. россиян.

«А ведь есть еще Турция, Армения и другие страны, принимающие большие потоки россиян. Карты «Мир» в большинстве стран мира не принимаются, поэтому выезжающим приходится запасаться наличной валютой», — уточнил Осадчий.

Кроме того, наличные доллары – это привычная «тихая гавань», в которой россияне укрываются в условиях турбулентности на финансовом рынке.

«Поэтому не удивительно, что с 21 сентября в очереди к обменным пунктам встали не только отъезжающие, но и остающиеся. Есть еще один фактор, оказывающий в последние дни повышательное давление на наличный доллар. Это – усиливающееся давление США на страны, в которых можно использовать карты «Мир». В первую очередь, на Турцию. В результате госбанки Турции отказались работать с картой «Мир». Поскольку Турция является наиболее популярным направлением выездного туризма для россиян, то опять-таки ехать надо с наличными долларами или евро», — подчеркнул Осадчий.

В то же самое время тенденция на рынке безналичной валюты прямо противоположная, уточнил он: доллар слабеет. По мнению аналитика, это происходит в связи с усиливающимися угрозами блокирующих санкций США против НКЦ и НРД на фоне объявленной мобилизации. Пока под санкции Евросоюза попал только НРД, добавил эксперт.