В Японии утвердили список запрещенных к экспорту в РФ товаров, «связанных с химоружием»

Правительство Японии утвердило перечень из 89 товаров, «связанных с химическим оружием» и запрещенных для экспорта в Россию. Об этом сообщило министерство экономики, торговли и промышленности страны.

Уточняется, что мера вступит в силу с 7 октября.

26 сентября японское правительство ввело против России новые санкции, под действие которых попала 21 организация. Также оно запретило поставки товаров, якобы связанных с производством химического оружия.

В мае Япония ввела экспортные санкции против российских компаний и организаций, связанных, по мнению правительства страны, с оборонным сектором. В список вошла 71 компания, в числе которых «Алмаз-Антей», «Тактическое вооружение», ВНИИ «ЭТАЛОН», «Интелтех» и другие.

Также Япония ввела санкции против 133 человек из Российской Федерации, ДНР и ЛНР.