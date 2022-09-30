В Японии утвердили список запрещенных к экспорту в РФ товаров, «связанных с химоружием»

close
100%
Reuters

Правительство Японии утвердило перечень из 89 товаров, «связанных с химическим оружием» и запрещенных для экспорта в Россию. Об этом сообщило министерство экономики, торговли и промышленности страны.

Уточняется, что мера вступит в силу с 7 октября.

26 сентября японское правительство ввело против России новые санкции, под действие которых попала 21 организация. Также оно запретило поставки товаров, якобы связанных с производством химического оружия.

В мае Япония ввела экспортные санкции против российских компаний и организаций, связанных, по мнению правительства страны, с оборонным сектором. В список вошла 71 компания, в числе которых «Алмаз-Антей», «Тактическое вооружение», ВНИИ «ЭТАЛОН», «Интелтех» и другие.

Также Япония ввела санкции против 133 человек из Российской Федерации, ДНР и ЛНР.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть