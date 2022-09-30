Акции «Газпрома» падали более чем на 16% в ходе утренних торгов из-за ЧП на «Северных потоках»

Стоимость акций «Газпрома» в ходе основной сессии торгов на Московской бирже снижалась в моменте на 16,36%, до 189,42 рубля за бумагу. По состоянию на 11:42 мск котировки отыграли утреннее падение и достигли отметки 225,43 рубля, свидетельствуют данные площадки.

Ближе ко дню стоимость акций энергетического холдинга замедлила спад до 0,45%. Котировки находятся в волатильном положении из-за ожиданий трейдеров в преддверии внеочередного собрания акционеров «Газпрома», в ходе которого должен быть решен вопрос по выплате дивидендов за первое полугодие 2022 года.

На ситуацию также влияет ЧП, произошедшее 26 сентября на участках трубопроводной системы «Северных потоков». Из-за взрывов произошла утечка топлива северо-восточнее острова Борнхольм. Инцидент зафиксировали в исключительной экономической зоне Дании.

На проведение ремонтных работ, по разным оценкам, может уйти от полугода до года. Как предположил бывший гендиректор нефтегазовой компании Botas Гекхан Ярдым допустил, что на время профилактики повреждений российский газ не будет поступать в Европу по этому маршруту.