СМИ: немецкие органы безопасности считают, что «Северные потоки» были взорваны

Spiegel: «Северные потоки» были повреждены массивными взрывными устройствами

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Ritzau Scanpix/Reuters

Органы безопасности Германии считают, что трубы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» были повреждены массивными взрывными устройствами. Об этом пишет журнал Spiegel.

Как подсчитало издание, для подрыва труб газопроводов необходимы были такие взрывные устройства, мощность которых сопоставима со взрывом 500 кг тротила.

Правительство ФРГ надеется получить дополнительную информацию об инциденте после более детального изучения газопроводов, отмечает Spiegel.

По информации журнала, в немецкой службе безопасности заявили, что водолазы или дистанционно управляемый робот попробуют оценить ущерб в эти выходные. В лучшем случае можно сделать первоначальные выводы о типе взрыва под водой и использованной взрывчатке, а также найти другие следы, считают силовики.

В ФРГ также считают маловероятным ремонт трубопроводов, поскольку поврежденные трубы в настоящее время заполнены морской водой, а их внутреннее покрытие очень быстро подвергается коррозии.

Анализ показывает, что после затопления труб трубопровод больше нельзя использовать для транспортировки газа, добавили в журнале.

В ночь на 26 сентября на участке нитки «Северного потока — 2» произошла утечка. Позднее появилась информация и о ЧП в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм, где проходит «Северный поток — 1».

Позже российские cледователи возбудили дело об акте международного терроризма по факту повреждения трубопроводов.

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