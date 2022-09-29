В Великобритании проведут оценки безопасности нефтяных объектов после утечек на «Северных потоках»

Энергетические компании Великобритании совместно с государственными органами проведут оценку безопасности на наземных и морских нефтяных объектах после утечек на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом пишет газета The Gurdian.

В ходе оценки мер безопасности планируется определить, следует ли внедрять какие-либо передовые методы защиты, используемые в других странах, к примеру в Норвегии.

«Если ситуация обострится, МИ5, Королевский флот и Королевские ВВС могут быть призваны оказать поддержку отрасли», — отмечает издание.

По данным газеты, решение о проведении проверочных мероприятий было принято после утечек на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток –2». Некоторые СМИ писали, что перед инцидентами рядом с буровыми установками в Норвегии были замечены беспилотники. Однако официального подтверждения этой информации не было.

Ранее Reuters писало, что Компания Nord Stream AG планирует устранить утечки на газопроводе «Северный поток — 1» 3 октября. Как рассказал представитель компании, никаких прогнозов по ремонту дать нельзя до того, как специалисты произведут оценку результатов ущерба.

В ночь на 26 сентября на участке нитки «Северного потока — 2» произошла утечка. Позднее появилась информация и о ЧП в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм, где проходит «Северный поток — 1».