В Великобритании проведут оценки безопасности нефтяных объектов после утечек на «Северных потоках»

close
100%
Depositphotos

Энергетические компании Великобритании совместно с государственными органами проведут оценку безопасности на наземных и морских нефтяных объектах после утечек на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом пишет газета The Gurdian.

В ходе оценки мер безопасности планируется определить, следует ли внедрять какие-либо передовые методы защиты, используемые в других странах, к примеру в Норвегии.

«Если ситуация обострится, МИ5, Королевский флот и Королевские ВВС могут быть призваны оказать поддержку отрасли», — отмечает издание.

По данным газеты, решение о проведении проверочных мероприятий было принято после утечек на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток –2». Некоторые СМИ писали, что перед инцидентами рядом с буровыми установками в Норвегии были замечены беспилотники. Однако официального подтверждения этой информации не было.

Ранее Reuters писало, что Компания Nord Stream AG планирует устранить утечки на газопроводе «Северный поток — 1» 3 октября. Как рассказал представитель компании, никаких прогнозов по ремонту дать нельзя до того, как специалисты произведут оценку результатов ущерба.

В ночь на 26 сентября на участке нитки «Северного потока — 2» произошла утечка. Позднее появилась информация и о ЧП в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм, где проходит «Северный поток — 1».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть