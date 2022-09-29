В России вырос спрос на туристические и «серые» сим-карты после объявления мобилизации

После объявления о проведении частичной мобилизации все больше россиян стали проявлять интерес к туристические и «серые» сим-карты. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные продавцов отрасли.

Наибольшей популярностью у россиян пользуются туристические сим-карты для использования в Казахстане. На этом направлении вырос и роуминговый трафик, подтверждают операторы сотовой связи. Серди приоритетных направлений для использования туристических и «серых» сим-карт также оказались Турция, ОАЭ, Белоруссия и Финляндия.

27 сентября партнер компании Intermark Real Estate Ирина Мошева заявила, что самой популярной страной для переезда у россиян после объявления о проведении частичной мобилизации стала Турция. С 19 по 23 сентября число заявок на покупку недвижимости в республике выросло в пять раз по сравнению с показателями середины месяца.

На повышенный интерес граждан к Турции повлиял ряд факторов. Среди главных — географическая близость к России, а также более низкая стоимость получения вида на жительство (ВНЖ). В Турции этот показатель составляет от $75 тыс, в то время как в других странах-конкурентах цифры варьируются от $150 тыс. до $400 тыс.