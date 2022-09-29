DPA: Еврокомиссия предложила ввести потолок цен на газ в Европе

close
100%
Bernadett Szabo/Reuters

Еврокомиссия выступила с новыми предложениями по возможному ограничению цен на газ в Европе. Меры должны коснуться и российского топлива, сообщает агентство DPA со ссылкой на документ.

Утверждается, что одной из мер может стать введение предельных цен на газ, поступающий в Европу из России. Предложение было продавлено под давлением ряда стран Евросоюза.

«Евросоюз должен быть готов ввести меры по ограничению цен на газ. Главная цель ЕС — гарантировать более низкие цены для потребителей этой зимой», — говорится в документе.

Помимо ограничений цен на поставки газа из России Евросоюз рассматривает и другой вариант смягчения негативных последствий энергетического кризиса. Альтернативой может стать введение предельных цен на это топливо при производстве электроэнергии с целью снизить ее стоимость для конечных потребителей. Схожую меру в настоящее время ввели в Испании и Португалии.

28 сентября агентство Reuters сообщило, что установление «потолка» цен на газ создаст риски для энергетической безопасности стран Евросоюза. Соответствующая мера может стать трудной задачей из-за динамики внутреннего и глобального рынков, приведя к срыву некоторых поставок топлива в регион.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть