DPA: Еврокомиссия предложила ввести потолок цен на газ в Европе

Еврокомиссия выступила с новыми предложениями по возможному ограничению цен на газ в Европе. Меры должны коснуться и российского топлива, сообщает агентство DPA со ссылкой на документ.

Утверждается, что одной из мер может стать введение предельных цен на газ, поступающий в Европу из России. Предложение было продавлено под давлением ряда стран Евросоюза.

«Евросоюз должен быть готов ввести меры по ограничению цен на газ. Главная цель ЕС — гарантировать более низкие цены для потребителей этой зимой», — говорится в документе.

Помимо ограничений цен на поставки газа из России Евросоюз рассматривает и другой вариант смягчения негативных последствий энергетического кризиса. Альтернативой может стать введение предельных цен на это топливо при производстве электроэнергии с целью снизить ее стоимость для конечных потребителей. Схожую меру в настоящее время ввели в Испании и Португалии.

28 сентября агентство Reuters сообщило, что установление «потолка» цен на газ создаст риски для энергетической безопасности стран Евросоюза. Соответствующая мера может стать трудной задачей из-за динамики внутреннего и глобального рынков, приведя к срыву некоторых поставок топлива в регион.