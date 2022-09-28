Росстат: производство легковых автомобилей в России в августе снизилось на 69%

Производство легковых автомобилей в России в августе 2022 года снизилось на 69%, до 24,7 тыс. машин относительно августа 2021 года. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба Росстата.

Уточняется, что относительно июля 2022 года рост производства легковушек составил 27,3%. По итогам первых восьми месяцев 2022 года (январь — август) выпуск легковых автомобилей сократился на 64,6% по отношению к аналогичному периоду 2021 года.

Ранее 28 сентября сообщалось, что, по данным прогноза социально-экономического развития России на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в России в 2022 году может сократиться на 42%.

В августе пресс-служба Росстата сообщила, что производство легковых автомобилей в России в июле 2022 года сократилось на 80,6% относительно июля 2021 года. При этом относительно июня текущего года объем производства легковых машин увеличился на 44,5%.

На прошлой неделе газета Nikkei написала, что японская автомобилестроительная компания Mazda рассматривает возможность полного прекращения производства автомобилей на территории России.