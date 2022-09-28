Силуанов назвал бюджет на предстоящую трехлетку непростым

close
100%
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал бюджет на предстоящую трехлетку непростым, однако надеется на его выход на траекторию бюджетного правила к 2025 году. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

По его словам, «правила изменились», но это дает ориентир для участников рынка и инвесторов и понимание, что будет делать правительство в финансовой и бюджетной сфере.

Проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов поступил в Госдуму 28 сентября.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин планирует ужесточить контроль за расходами бюджетных средств в конце 2022 года.
По его словам, неиспользованные остатки в размере примерно 0,5 триллиона рублей будут перенесены в резервный фонд на 2023 год.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, заявила, что правительство выполнит все социальные обязательства перед гражданами, «что бы ни происходило».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть