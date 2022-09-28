Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал бюджет на предстоящую трехлетку непростым, однако надеется на его выход на траекторию бюджетного правила к 2025 году. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

По его словам, «правила изменились», но это дает ориентир для участников рынка и инвесторов и понимание, что будет делать правительство в финансовой и бюджетной сфере.

Проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов поступил в Госдуму 28 сентября.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин планирует ужесточить контроль за расходами бюджетных средств в конце 2022 года.

По его словам, неиспользованные остатки в размере примерно 0,5 триллиона рублей будут перенесены в резервный фонд на 2023 год.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, заявила, что правительство выполнит все социальные обязательства перед гражданами, «что бы ни происходило».