Глава Еврокомиссии предложила новый пакет санкций против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила новый пакет антироссийских санкций против России в связи с прошедшими в регионах Донбасса референдумами. Об этом сообщает Reuters.

«Мы не приемлем фиктивных референдумов и любой аннексии Украины, и мы полны решимости заставить Кремль заплатить за эту эскалацию (конфликта на Украине. — «Газета.Ru»)», — сказала глава ЕК журналистам в Брюсселе.

Уточняется, что восьмой пакет санкций будет включать в себя новые запреты на импорт российской продукции, призванные лишить РФ дополнительных доходов в размере €7 млрд (₽391,96 млрд).

Предлагаются также запреты на экспорт ключевых технологий, используемых российской армией — в их числе авиационная техника, электроника и специальные химические вещества.

По словам Фон дер Ляйен, новые санкции заложат правовую основу для ограничения цен на нефть и запретят гражданам стран Евросоюза входить в состав органов управления российских государственных компаний.

Ранее Новая Зеландия внесла в санкционные списки 19 граждан России, в числе которых оказался глава Чечни Рамзан Кадыров.