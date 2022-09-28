Глава Минэкономразвития заявил о нижней точке спада экономики в октябре-декабре 2022 года

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что нижняя точка спада национальной экономики будет пройдена в четвертом квартале (октябрь — декабрь) 2022 года. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Госдумы, написало агентство «Интерфакс».

«По итогам 2022 года ВВП сократится на 2,9%, инвестиции после умеренного спада во втором полугодии покажут снижение в переделах 2%», — сказал глава Минэкономразвития.

Кроме того, Решетников подчеркнул, что санкции против России будут долгосрочными. Также он отметил, что к концу года инфляция замедлится до 12,4% после пикового значения в 17,8% в апреле и 13,9% на сегодняшний день.

На прошлой неделе глава министерства экономического развития спрогнозировал снижение ВВП России по итогам 2022 года на 2,9%. При этом раньше ведомство предполагало спад производства в стране на 4,2%.

Ранее 28 сентября заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин сказал, что влияние временных факторов, приводящих к усилению инфляции в стране, ослабевает.

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