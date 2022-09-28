Энергетик Громов заявил о нахождении свыше 60% экспорта нефти из РФ под санкциями или их угрозой

Больше половины (60%) нефти из России, которая предназначена для поставок за рубеж, оказалось под действующими санкциями или их угрозой. Об этом на сессии форума «Нефть и газ Сахалина» заявил главный директор по энергетическому направлению фонда «Институт энергетики и финансов» Алексей Громов, передает ТАСС.

«Проблемы обнаружены более чем с 60% российской экспортной нефти и более чем с 70% нефтепродуктов. В таких условиях необходимо перенаправить основные поставки российских энергоресурсов с запада на восток», — отметил Громов.

По его словам, основные риски связаны с вступающим в силу эмбарго на нефть. В начале 2023 года экспорт может сократиться на 1,4 млн баррелей в сутки по сравнению с максимумами, когда поставлялось до 5,3 млн баррелей в сутки. Однако уже в середине года ситуация изменится за счет роста поставок в Китай, Индию и другие страны Востока.

20 сентября испанская газета El Pais писала, что отложенное эмбарго Евросоюза (ЕС) на февраль 2023 года на поставки нефтепродуктов из России является причиной, по которой растет стоимость дизельного топлива в Европе. По данным издания, из всех нефтепродуктов из России дизель является самым труднозаменимым.