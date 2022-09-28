Власти захотели поддержать закупку техники для дорожного строительства и ремонта

Правительство России поддержит покупку техники, которая необходима для строительства дорог и ремонта увеличением объема субсидируемых кредитов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Объем субсидируемых кредитов вырастет с 30 млрд рублей до 120 млрд рублей. На эти средства будут закупаться бульдозеры, самосвалы, асфальтоукладчики и прочая техника. После этого она будет передаваться подрядчикам в аренду, чтобы они выполняли строительные и ремонтные работы, отметили в публикации.

7 сентября во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент России Владимир Путин заявил, что Россия в дальнейшем продолжит развивать и наращивать свой транспортный потенциал в различных отраслях. По его словам, будут строиться и расширяться сети автомобильных и железных дорог, возводиться новые подходы к морским терминалам, а также наращиваться их мощность.

До этого власти Москвы купили владимирский завод, который производит материалы для ремонта асфальта.