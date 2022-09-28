Мировые цены на нефть стали падать из-за информации о резком росте запасов в США

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Мировые цены на нефть 28 сентября с утра стали снижаться более чем на 1% на фоне информации о резком росте запасов топлива в США. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API) о сильном росте запасов нефти в США за неделю, поэтому на 8.09 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,31%, до $83,76 за баррель.

К 9.42 мск стоимость Brent почти не поменялась. Снижение составило 1,20%, до $83,85 за баррель.

27 сентября глава МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара заявил, что развитие экономики сильно зависит от стоимости импорта нефти и нефтепродуктов. Возможное сокращение поставок российского сырья негативно отразится на темпах роста ВВП азиатской страны.

До этого Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что экспорт нефти Ирана по итогам последних месяцев снизился на фоне усиления конкуренции со стороны России на ключевом рынке Азии. Ежедневный экспорт сырой нефти Тегераном упал с пикового уровня в один миллион баррелей до 750 тыс. баррелей.

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