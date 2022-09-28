Foreign Policy: европейский энергокризис может разрушить многополярный мир

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Michael Probst/AP

Энергетический кризис может разрушить многополярный мир, лишив Россию и Евросоюз статуса сверхдержав. Об этом пишет издание Foreign Policy.

В публикации указали, что из энергокризиса могут выйти экономическими лидерами лишь две страны — США и Китай. При этом противостояние Европы и России полностью разрушит многополярный мир, а место РФ будет зависеть от того, какая позиция будет у Китая.

По мнению автора заметки в Foreign Policy, Евросоюз утратит свою конкурентоспособность, так как темпы роста экономики сократятся. Основная причина кроется в огромной зависимости от российских энергоресурсов. А для перехода к возобновляемым источникам энергии необходимо много времени.

Автор материала посчитал, что Россия в результате противостояния пострадает еще сильнее, так как в добыче нефти и газа начнется спад. Кроме того, переориентация поставок на азиатский регион приведет к потере не только больших объемов средств, но и потере времени, так как РФ попадет под зависимость партнеров из Азии.

27 сентября в пресс-релизе Еврокомиссии (ЕК) сообщалось, что новый газопровод Baltic Pipe, соединивший Норвегию и Польшу, сыграет важную роль в смягчении негативных последствий текущего энергокризиса в Евросоюзе (ЕС). ЕК поддерживает этот проект политически и финансово.

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