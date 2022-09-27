Орбан назвал предложение главы ЕК посылать счета за электричество в Москву оскорбительными

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал предложение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен отправлять счета за электричество в Москву оскорбительным. Об этом сообщает РИА «Новости».

Орбан также добавил, что Брюсселю не стоит играть судьбами людей, разозленных высокими ценами, так как это может привести к смене правительства.

«Бюрократы в Брюсселе должны понять, что нельзя манкировать судьбами целых национальных экономик и миллионов людей. Это безответственно! А отвечать на высокие счета за электроэнергию, чтобы отправляли их в Москву, — обидно и оскорбительно. Неудивительно, что обозленные и чувствующие себя обманутыми люди одно за другим меняют правительства стран, поддерживающие санкции», — сказал Орбан.

Ранее Орбан назвал санкции ЕС против РФ причиной всех экономических бед в Европе. По словам политика, из-за этих ограничений цены на энергию увеличились в несколько раз, что в свою очередь привело к росту инфляции во всех странах.