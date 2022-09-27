Dünya: у российских туристов в Турции нет проблем с наличностью

У туристов из России в Турции нет проблем с наличностью, а ситуация с использованием карт «Мир» сейчас решается. Об этом пишет газета Dünya, ссылаясь на министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя.

«Соответствующие учреждения продолжают работать над долгосрочным решением проблемы с системой «Мир», которую российские туристы используют в качестве платежного средства. У российских туристов нет проблем с наличностью», — отметил министр.

26 сентября газета Sabah писала, что президент Турции Реджеп Эрдоган на последнем сентябрьском заседании кабинета министров в Бештепе обсудит шаги для снятия препятствий в отношении российских туристов, использующих карту «Мир».

До этого агентство ТАСС со ссылкой на сообщение источников в Анкаре сообщало, что правительство Турции обсудит ситуацию в экономике страны, в том числе на встрече поднимут вопрос использования в республике банковских карт российской платежной системы «Мир».