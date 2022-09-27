Bloomberg: солнечные панели валяются на европейских складах из-за дефицита инженеров

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Fahad Shadeed/Reuters

Десятки тысяч солнечных панелей валяются на складах в Бельгии и Германии из-за того, что не хватает квалифицированных кадров на фоне энергокризиса. Об этом сообщает Bloomberg.

«Европейские производители столкнулись с нехваткой высококвалифицированных инженеров, занимающихся установками солнечных панелей», — отметил представитель британской консалтинговой компании Wood Mackenzie Дэниел Типпинг.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что отрасль солнечной энергетики представляет из себя сложную инфраструктуру. И тут нельзя просто так взять и создать большое количество сотрудников по щелчку пальцев. Для этого нужно готовить специалистов.

Они добавили, что также наблюдаются сложности с цепочками поставок, которые необходимо налаживать. В противном случае перейти на альтернативные источники энергии в ближайшие годы будет невозможно, а этот будет нести угрозу безопасности.

24 сентября Bloomberg, ссылаясь на проект документа, подготовленного Еврокомиссией, сообщал, что план Евросоюза по реорганизации энергетической системы Европы ради перехода на «зеленую» энергетику и отказ от топлива из России потребует €565 млрд до конца десятилетия.

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