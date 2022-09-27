La Repubblica: электричество в Италии подорожало более чем на 76% в августе

Цены на электроэнергию в Италии в августе выросли на 76,4% по сравнению со средним показателем в 51,9% по еврозоне. Об этом пишет La Repubblica, ссылаясь на оценки ассоциации мелких и средних предпринимателей Италии «Конфартиджанато».

«В Италии есть структурные проблемы. Здесь стоимость газа и электроэнергии всегда была очень высокой из-за особенностей производства и того факта, что никогда не был разработан соответствующий энергетический план», — отметил глава «Конфартиджанато» Бруно Паньери.

По его словам, сейчас Италия может сконцентрироваться на производстве энергии из возобновляемых источников. В этом вопросе страна находится в лучшем положении, чем другие страны Евросоюза, в частности, благодаря климату.

В газете указали, что в июле цены на электроэнергию и газ во Франции подскочили на 23,8%, в Германии — на 46%, а в Испании — на 54,3%.В Италии рост же был на уровне 59,1%.

25 сентября агентство ANSA сообщило, что расходы итальянцев на газ и электроэнергию в 2023 году могут повыситься на 300% относительно 2020 года. Такую оценку привел глава защищающей права потребителей ассоциации Assoutenti Фурио Труцци. По его словам, из этих более €5 тыс. €3 052 приходится на газ и €2 214 на электричество.