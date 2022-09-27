OilPrice: Европа будет сражаться за нефть и газ несколько зим подряд

Европа будет бороться за нефть и газ не только в наступающую зиму, но и в последующие после нее. Об этом пишет американское издание OilPrice.

Сокращение поставок энергоносителей вследствие санкций против России и закрытие Москвой ключевых маршрутов экспорта трубопроводного газа приведет к тому, что Европа будет вынуждена бороться за нефть и газ и после наступающей зимы, отметили в публикации.

По данным издания, Европе придется уменьшать свой спрос на энергоресурсы, чтобы найти баланс на рынке не только в предстоящую зиму, но и в последующие.

Европейские промышленники оказались в ситуации, когда они могут или сократить производство или полностью закрыться из-за скачка цен на энергоносители. При этом отраслевые ассоциации заявляют, что предложенных Евросоюзом мер недостаточно для того, чтобы пережить хотя бы эту зиму.

25 сентчября эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что энергетический кризис в Европе закончится через несколько лет. Он отметил, что данный процесс начался еще в прошлом году. В частности, по его словам, минувший отопительный сезон Европа прошла с ценами на газ выше $1 тыс., а санкции в отношении Москвы и отказ от российского газ только усугубили положение Евросоюза.