ВВП Китая вырастет всего на 2,8% в 2022 году, что меньше значений 2021 года

Экономика Китая в 2022 году вырастет всего на 2,8%, что существенно ниже показателей 2021 года, когда был рост в 8,1%. Об этом сообщается в прогнозе Всемирного банка по восточной Азии и Тихоокеанскому региону.

«Китай, на который приходится 86% ВВП региона, состоящего из 23 стран, как ожидается, замедлит рост до 2,8% в 2022 году по сравнению с 8,1% в 2021», — отметили в публикации.

Эксперты всемирного банка указали, что основная причина замедления роста экономики Китая заключается в жестких мерах Пекина, которые были направлены на борьбу с коронавирусом.

Там также добавили, что политика нулевой заболеваемости от коронавируса привела к перебоям в производстве и услугах. Также это сказалось на продажах внутри станы и экспорте.

В середине сентября агентство Bloomberg сообщило, что экономика Китая по итогам 2022 года вырастет медленнее, чем это предполагалось. Уровень производства в азиатской стране к концу декабря увеличится только на 3,5% вместо планируемых 5,5%. При этом прогнозы роста китайской экономики неуклонно снижались на протяжении последних шести месяцев, начиная с марта 2022 года.