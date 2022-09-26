Nord Stream 2 AG: ЧП на «Северном потоке — 2» произошло в водах Дании рядом с Борнхольмом

close
100%
Arnd Wiegmann/Reuters

Чрезвычайное происшествие с падением давления на газопроводе «Северный поток — 2» произошло в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании рядом с островом Борнхольм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора проекта.

«Во взаимодействии с береговыми службами установлено, что ЧП произошло в датской ИЭЗ юго-восточнее Борнхольма», — уточнили в Nord Stream 2 AG.

Отмечается, что береговые службы установили охранную зону радиусом пять морских миль в качестве меры безопасности. На данный момент идет расследование инцидента.

Ранее агентство DPA сообщило, что в ночь на 26 сентября было зафиксировано падение давления в трубе «А» «Северного потока — 2».

В Nord Stream 2 позже уточнили, что «в каком-то месте» на протяжении газопровода, «вероятно, появилась дыра».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть