Nord Stream 2 AG: ЧП на «Северном потоке — 2» произошло в водах Дании рядом с Борнхольмом

Чрезвычайное происшествие с падением давления на газопроводе «Северный поток — 2» произошло в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании рядом с островом Борнхольм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора проекта.

«Во взаимодействии с береговыми службами установлено, что ЧП произошло в датской ИЭЗ юго-восточнее Борнхольма», — уточнили в Nord Stream 2 AG.

Отмечается, что береговые службы установили охранную зону радиусом пять морских миль в качестве меры безопасности. На данный момент идет расследование инцидента.

Ранее агентство DPA сообщило, что в ночь на 26 сентября было зафиксировано падение давления в трубе «А» «Северного потока — 2».

В Nord Stream 2 позже уточнили, что «в каком-то месте» на протяжении газопровода, «вероятно, появилась дыра».