Россия приостановила соглашение об избежании двойного налогообложения с Латвией

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Россия приостановила соглашение с Латвией об избежании двойного налогообложения. Соответствующий указ был подписал президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно документу, данное решение было принято в связи с нарушением Латвией своих обязательств по соглашению между правительствами двух стран от 20 декабря 2010 года.

«Приостановить действие Соглашения между Правительством РФ и Правительством Латвийской Республики об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал», — сказано в указе.

Уточняется, что он вступает в силу со дня подписания.

С 1 августа Латвия приостановила действие ряда соглашений с РФ, в том числе об экономическом сотрудничестве и упрощении взаимных поездок для жителей приграничных регионов.

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