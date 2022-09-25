Зеленский заявил, что США выделяют Украине $1,5 млрд для поддержания бюджета каждый месяц

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки ежемесячно выделяют Киеву $1,5 млрд на поддержку бюджета. Об этом украинский лидер рассказал в интервью телеканалу CBS.

«На сегодняшний день Соединенные Штаты ежемесячно выделяют нам $1,5 млрд для поддержки нашего бюджета», — сказал Зеленский.

При этом, как отметил украинский президент, военной помощи все еще недостаточно. «Мы получили NASAMS (зенитные ракетные комплексы). Это системы противовоздушной обороны. Но, поверьте мне, этого даже близко недостаточно», — сказал он.

В августе в Пентагоне рассказали о намерении США выделить Украине до $775 млн в рамках военной помощи и предоставить боеприпасы к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В начале сентября глава Пентагона Ллойд Остин сообщил во время пресс-конференции в рамках встречи возглавляемой США контактной группы по вопросам обороны Украины, что президент Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на сумму $675 млн.

В августе начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Игорь Костюков заявил, что США уже направили Украине $4 млрд на вооружения и собираются выделить еще $4,5 млрд.