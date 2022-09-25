В Азербайджане зеленую экономику назвали приоритетным направлением для развития

Азербайджан собирается развивать зеленую экономику, сделав ее одним из приоритетных направлений. Об этом на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов, передает ТАСС.

«Это направление одно из пяти приоритетных для развития экономики Азербайджана, несмотря на то, что нефтегазовый сектор все еще играет важную роль в развитии страны», — отметил Байрамов.

По его словам, Азербайджан стал одной из немногих стран в мире, которая развивает возобновляемую энергетику, будучи проверенным и надежным поставщиком других, более традиционных ресурсов.

Он добавил, что нефтегазовая отрасль играет одну из основных ролей в экономике страны. Однако именно ненефтяная сфера помогла поднять ВВП Азербайджана. Речь идет о том, что из-за роста ненефтяных отраслей экономики на 11%, ВВП страны выросло на 7,2%.

22 сентября министр энергетики страны Парвиз Шахбазов заявил, что Азербайджан готов нарастить объем поставок газа в Европу в 2022 году на 40%. По его словам, к концу текущего года Баку увеличит объем экспорта топлива в регион с 8,2 до 11,5 млрд кубометров газа.

В начале сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку удвоит пропускную способность Трансанатолийского газопровода (TANAP), который тянется из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе.