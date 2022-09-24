Глава МИД Лавров заявил о росте товарооборота России с каждой из африканских стран

У России с каждой из африканских стран отмечается рост товарооборота. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, написало агентство ТАСС.

Также дипломат сообщил, что главы всех африканских стран поприветствовали договоренности об экспорте российского продовольствия и удобрений.

Кроме того, по словам главы российского МИД, в Европе заявили, что будут перенаправлять украинское зерно в страны Африки.

Ранее 24 сентября министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что в ближайшее время около 50 тыс. тонн пшеницы отправят из украинского порта Одессы в Йемен в рамках зерновой сделки. По словам дипломата, эта партия растений семейства злаковых предназначена для миллионов женщин, мужчин и детей, которые сталкиваются с риском голода в Йемене.

До этого в тот же день Лавров сообщил, что Москва предложила бесплатно передать странам Африки 300 тыс. тонн задержанных в Европе удобрений. Однако, по словам главы российского МИД, Евросоюз (ЕС) не поддержал инициативу Москвы.

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