Лавров: Россия предложила передать Африке 300 тысяч тонн задержанных в Европе удобрений

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва предложила бесплатно передать странам Африки 300 тыс. тонн задержанных в Европе удобрений, написало агентство ТАСС.

Однако, по словам, главы российского МИД, Евросоюз (ЕС) не поддержал инициативу Москвы.

Ранее глава МИД России сказал, что препоны, которые США и ЕС создали для продажи за границу российских удобрений и зерна, так и не сняли.

На этой неделе президент России Владимир Путин назвал верхом цинизма отказ стран Евросоюза (ЕС) ответить на предложение России бесплатно передать нуждающимся странам российские удобрения.

В мае посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Олег Озеров сообщил, что несколько африканских стран попросили Москву помочь с поставками удобрений.

В июле Лавров заявил, что Россия продолжит поставлять партнерам из Африки продовольствие, удобрение, нефть и газ, другие жизненно необходимые товары, несмотря на введенные против страны санкции.

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