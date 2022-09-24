FT: Германия потребовала от европейских компаний перестать финансировать рудники в России

close
100%
Сергей Субботин/РИА «Новости»

Германия потребовала от европейских компаний прекратить финансирование металлических и редкоземельных рудников в России, написала газета Financial Times.

«Германия распространила предложение с призывом запретить компаниям Евросоюза (ЕС) предоставлять финансирование металлическим и редкоземельным рудникам в России», — написала газета.

Кроме того, Берлин потребовал ввести запрет на импорт урана из России. Также в стране хотят, чтобы ЕС прекратил экспортирование специализированного угля, который используется для переработки нефти в России

Ранее 24 сентября агентство Bloomberg написало, что в новый пакет санкций Евросоюза могут войти торговые ограничения и расширение персональных санкций. Источники издания указали, что ЕС также разрабатывает ограничения, которые касаются поставки технологий и компонентов.

До этого в тот же день министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что масштабные санкции, которые ЕС ввел против России, причиняют огромный вред Европе и ее жителям.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть