FT: Германия потребовала от европейских компаний перестать финансировать рудники в России

Германия потребовала от европейских компаний прекратить финансирование металлических и редкоземельных рудников в России, написала газета Financial Times.

«Германия распространила предложение с призывом запретить компаниям Евросоюза (ЕС) предоставлять финансирование металлическим и редкоземельным рудникам в России», — написала газета.

Кроме того, Берлин потребовал ввести запрет на импорт урана из России. Также в стране хотят, чтобы ЕС прекратил экспортирование специализированного угля, который используется для переработки нефти в России

Ранее 24 сентября агентство Bloomberg написало, что в новый пакет санкций Евросоюза могут войти торговые ограничения и расширение персональных санкций. Источники издания указали, что ЕС также разрабатывает ограничения, которые касаются поставки технологий и компонентов.

До этого в тот же день министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что масштабные санкции, которые ЕС ввел против России, причиняют огромный вред Европе и ее жителям.