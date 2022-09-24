Президент подписал закон о переносе срока внесения проекта бюджета в Госдуму на 1 октября

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе предельного срока внесения проекта бюджета на 2023 — 2025 годы в Госдуму с 15 сентября на 1 октября. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Установить ранее применявшийся предельный срок на 1 октября предложило правительство страны. Согласно пояснительной записке, дату предложили перенести «с учетом особенностей планирования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, связанных с предотвращением влияния изменения геополитической обстановки и ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики и финансового сектора».

22 сентября кабмин одобрил проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Накануне сообщалось, что расходы на оборону в федеральном бюджете России на 2023 год предусмотрены на уровне 4,981 трлн рублей. По сравнению с 2022 годом рост трат составит 302,9 млрд рублей.

10 сентября глава министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что российский бюджет на предстоящие три года станет самым сложным в его карьере.