Байден призвал «оказать давление» на энергетическую отрасль ради снижения цен на топливо

Президент США Джо Байден поручил своей команде по экономике заняться давлением на энергетическую отрасль ради уменьшения цен на топливо. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Поручил команде оказать давление на энергетическую отрасль для обеспечения того, чтобы падение мировых цен на нефть отражалось на заправках для потребителей»,— отметили в публикации.

Там также добавили, что Байден подтвердил свою политику по снижению цен, где основной целью будет стабильный рост, но без отказа от достижений в экономике.

22 сентября «Интерфакс» со ссылкой на газету The Wall Street Journal писал, что Европейские производители, столкнувшиеся со скачком цен на энергоносители, переносят операции в США, рассчитывая воспользоваться как большей стабильностью американского энергетического рынка, так и государственными стимулами.

До этого сообщалось, что Европейская комиссия (ЕК) планирует 28 сентября представить проект с мерами по борьбе с энергетическим кризисом.