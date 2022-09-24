Глава МИД Микдад: Сирия поддержит продление сделки по вывозу зерна с Украины

Министр иностранных дел Сирийской арабской республики Фейсал Микдад заявил в рамках мероприятий недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, что Сирия поддержит продление сделки по вывозу украинского зерна. Об этом сообщает РИА «Новости».

Микдад добавил, что республика считает страны Запада ответственными за текущие проблемы с продовольствием развивающихся стран.

«Абсолютно, мы полностью поддерживаем это [зерновую сделку — «Газета.Ru»]. Западные страны несут ответственность за проблемы, с которыми сегодня сталкиваются развивающиеся страны. Считаю это абсолютно несправедливым, нелогичным и неприемлемым», — заявил глава сирийского МИД.

Ранее Микдад говорил, что поддержка странами Запада Украины неприемлема и лишь продлевает конфликт. При этом Сирийская арабская республика поддерживает усилия России по установлению мира в Донбассе. Также позиция Дамаска по всем международным вопросам идентична позиции Москвы.