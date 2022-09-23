Сайт Aviasales работает со сбоями

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aviasales.ru

Сайт агрегатора-метапоисковика авиабилетов Aviasales работает со сбоями, сообщают посетители.

По состоянию на 22.45 мск, на странице сайта периодически появляются коды ошибок «502 Bad Gateway» — возможные проблемы со стороны хостинга или неправильная работа прокси-сервера, и «500 Internal Server Error» — внутренняя проблема сервера.

Приложение агрегатора для смартфонов работает штатно. Информацией о причинах сбоев «Газета.Ru» в данный момент не располагает.

Ранее стало известно, что билеты на прямые рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван, Баку и другие города близлежащих безвизовых стран закончились после объявления о частичной мобилизации в России. По информации Aviasales на 21 сентября, билет на прямой рейс из Москвы в Стамбул можно было купить только на 23 сентября, он обойдется в 76 тыс. руб. Билеты на рейс в Ереван были доступны только на 24 сентября по стоимости от 62 тыс. руб.

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