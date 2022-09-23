The Times of India: Индия может отказаться от импорта российской нефти до конца сентября

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) намерены отказаться от закупок нефти из России. Это связано с удорожанием фрахта и переориентировкой на импорт сырья из Африки и Ближнего Востока, сообщает газета The Times of India со ссылкой на источники.

«В этом месяце из-за более высоких ставок индийские компании вместо российской нефти обратились за поставками к экспортерам из Африки и Ближнего Востока. После учета фрахта конечная стоимость сорта Восточная Сибирь-Тихий Океан (ВСТО) оказывается на 5-7 долларов дороже за баррель по сравнению с аналогичными сортами из других стран, включая Murban и марки сырья из ОАЭ», — говорится в материале.

Вместо ВСТО индийские компании покупают теперь другие сорта, например, из Западной Африки. Ценовой разрыв между эталонными марками Brent и Dubai также сократился за последнее время. Все эти факторы привели к уменьшению объемов закупки российской нефти утверждают источники газеты.

«В сентябре в Индию было загружено около 2 миллионов тонн или 14,35 миллиона баррелей российской нефти против 3,55 миллиона тонн в августе, включая 585 090 тонн нефти, отправляемой по трубопроводу ВСТО», — говорится в статье.

22 сентября аналитики консалтинговой компании Coalmint заявили, что снижение российского сырьевого экспорта в Индию затронет не только нефтяные поставки, но и угольные. По подсчетам экспертов фирмы, объемы импорта российского угля в азиатскую страну к концу текущего месяца снизятся на 30% до 1,4 млн тонн. При этом до конца года эта тенденция, вероятнее всего, сохранится из-за логистических трудностей.

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