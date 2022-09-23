Депутат Аксаков допустил, что предложенную Эрдоганом альтернативу системе «Мир» построят на той же базе

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил разработать с Россией альтернативы платежной системе «Мир». Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с «Газетой.Ru» предположил, что «в любом случае» она будет создана на базе российской национальной платежной системы.

«Я думаю, что в любом случае нам придется использовать инфраструктуру карты «Мир», поскольку она — лучший мировой стандарт. У турков такой карты нет, кстати. И если создавать, то на базе карты «Мир», на базе НСПК («Национальная система платежных карт»)», — сказал Аксаков.

По словам депутата, Турция заинтересована в совместной платежной системе не меньше, чем Россия.

«Конечно, турки заинтересованы. Они приобретают такого партнера, который обладает высокими технологиями, на уровне самых передовых мировых стандартов. И в этом плане Турция ничего не проигрывает. Думаю, такой вариант, наверное, возможен. И вполне возможно, что он устроит нашу сторону. Поскольку, очевидно, мы заинтересованы в работе Турции и готовы поделиться своими технологиями. При этом, естественно, отстаивать свои интересы. Система «Мир» рабочая, эффективная. Мы быстро внедрили ее — в течение года она начала работать в достаточно серьезном ритме», — добавил Аксаков.

20 сентября турецкие банки Isbank и Denizbank перестали обслуживать карты «Мир». Свое решение они объяснили опасностью попадания под антироссийские санкции со стороны США и Великобритании. После этого Тайип Эрдоган заявил, что 23 сентября обсудит с высокопоставленными официальными лицами использование российской платежной системы «Мир» и санкции со стороны США, которые могут за этим последовать.

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