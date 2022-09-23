Freddie Mac: средняя ставка по ипотечным кредитам в США достигла максимума с 2008 года

Средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам в США достигла максимальных показателей за последние 14 лет и составила 6,29% на неделе, завершившейся 22 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные ипотечной госкомпании Freddie Mac.

Для сравнения, размер ипотечной ставки неделей ранее составлял 6,02%. А год назад этот показатель был более чем в два раза меньше — на уровне 2,88%. Рынок жилья в США по-прежнему испытывает трудности, на этот раз — из-за роста доходности 10-летних US Treasuries (гособлигаций) до максимума с 2011 года, утверждает главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер.

«Рынок жилья в США продолжает испытывать трудности на фоне очередного повышения ставок по ипотеке на этой неделе, последовавшего за ростом доходности 10-летних US Treasuries до максимума с 2011 года. Из-за высоких ставок цены на дома снижаются, а продажи падают», — посетовал Хатер.

Средняя ставка по кредитам сроком на 15 лет в США увеличилась на 23 базисных пункта, до 5,44%. Пятилетние кредиты на этой неделе выдавались в среднем под 4,97%. Рост за последнюю неделю составил 4 базисных пункта.

22 сентября министр финансов США Джанет Йеллен заявила о «неприемлемо» высоком росте инфляции в стране. Этот фактор является «огромной проблемой» для подавляющего большинства американских домохозяйств и ведет к значительным рискам экономической безопасности страны.