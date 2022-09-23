FT: в Германии производители туалетной бумаги повышают цены из-за энергокризиса

Производители туалетной бумаги в Германии вынуждены повышать цены и сокращать производство из-за высоких цен на энергоносители. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

По информации издания, «беспрецедентно высокие» цены на газ, электроэнергию и целлюлозу, а также возросшие транспортные издержки и укрепившийся доллар уже привели к тому, что предприятиям приходится «либо сокращать объемы выпуска, либо закрываться».

В материале также отмечается, что компания Hakle, которая является одной из крупнейших в ФРГ производителей туалетной бумаги, уже подала заявление на банкротство. Как сообщили представители фирмы, рост издержек оказался столь быстрым, что менеджменту не удалось в адекватные сроки согласовать с розничными сетями соразмерное повышение цены сбыта.

Ранее газета The New York Times писала, что энергетический кризис в Европе вынуждает предприятия частично приостанавливать работу, среди них производитель посуды Arc International и крупнейший в ЕС производитель стали Arcelor Mittal.

До этого обозреватель агентства Bloomberg по энергетике и сырью Хавьер Блас сообщал, что стоимость туалетной бумаги и ее дефицит являются верными признаками продолжающегося роста инфляции в Европе. Автор материала назвал производство этого средства гигиены индикатором состояния промышленности. Для того, чтобы переработать древесину в целлюлозу, а затем в бумагу, требуется большое количество энергии.