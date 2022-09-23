В Узбекистане приостановлено обслуживание карт «Мир»

В Узбекистане единый процессинговый центр Uzcard с 23 сентября приостановил прием карт платежной системы «Мир». Об этом сообщает пресс-служба Uzcard, передает РИА «Новости».

Работа карт приостановлена «в связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы UZCARD». Их не обслуживают в инфраструктуре ПС UZCARD, также приостановлена работа кобейджинговых карт UZCARD – «Мир» за рубежом», уточнили в центре.

При этом кобейджинговые карты Uzcard – «Мир» работают в штатном режиме на территории Узбекистана.

Ранее турецкая газета Yeni Şafak сообщала, что США пригрозили банкам Турции санкциями за использование карт «Мир».

До этого стало известно, что два крупных турецких банка Isbank и Denizbank отказались обслуживать карты российской платежной системы «Мир». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».