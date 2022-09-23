Bloomberg: ЕС хочет установить потолок цен на российскую нефть из-за частичной мобилизации

Страны Евросоюза (ЕС) планируют за нескольких недель договориться об установлении потолка цен на российскую нефть. Решение принято в связи с объявленной в России частичной мобилизации. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Несмотря на новые усилия Еврокомиссии (ЕК) и других государств-членов, у этого плана много препятствий, и возможность достижения договоренности остается под вопросом.

«По словам людей, знакомых с этим вопросом, это усилие набрало обороты после того, как президент Владимир Путин объявил «частичную мобилизацию»... и, вероятно, станет частью нового пакета санкций, которые будут предложены Еврокомиссией», — сказано в сообщении агентства.

Могут быть включены новые ограничения в отношении отдельных лиц и секторов, таких как технологии и предметы роскоши.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские энергетические компании зарабатывают рекордные прибыли, и розничная наценка на топливо в США остается на 30% выше нормы. До этого министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что инфляция в Соединенных Штатах растет «неприемлемо» высокими темпами, вызывая «значительные» риски для экономической безопасности страны.

В то же время, согласно оценке министра, Федеральная резервная система США сможет побороть избыточные темпы роста потребительских цен, даже с учетом риска продолжения украинского конфликта. Последний, по ее словам, является одним из факторов высокой инфляции.