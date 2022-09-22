Путин и принц Саудовской Аравии обсудили меры по обеспечению стабильности на рынке нефти

close
100%
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в ходе телефонных переговоров обсудили вопросы обеспечения стабильности на глобальном нефтяном рынке. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Рассмотрены вопросы российско-саудовской координации в целях обеспечения стабильности на мировом нефтяном рынке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обе стороны «дали высокую оценку» усилиям в рамках ОПЕК+ подтвердили намерение и впредь придерживаться достигнутых договоренностей.

Саудовский принц, со своей стороны, уточнил, что на предстоящем 12–14 октября в Москве международном форуме «Российская энергетическая неделя» страна будет представлена «на достойном уровне».

Накануне стало известно, что Россия в июле текущего года переместилась со второго на третье место в мире по объему добычи нефти. Первое и второе места заняли США и Саудовская Аравия соответственно.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть