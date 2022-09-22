Путин и принц Саудовской Аравии обсудили меры по обеспечению стабильности на рынке нефти

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в ходе телефонных переговоров обсудили вопросы обеспечения стабильности на глобальном нефтяном рынке. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Рассмотрены вопросы российско-саудовской координации в целях обеспечения стабильности на мировом нефтяном рынке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обе стороны «дали высокую оценку» усилиям в рамках ОПЕК+ подтвердили намерение и впредь придерживаться достигнутых договоренностей.

Саудовский принц, со своей стороны, уточнил, что на предстоящем 12–14 октября в Москве международном форуме «Российская энергетическая неделя» страна будет представлена «на достойном уровне».

Накануне стало известно, что Россия в июле текущего года переместилась со второго на третье место в мире по объему добычи нефти. Первое и второе места заняли США и Саудовская Аравия соответственно.