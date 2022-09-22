В Германии цены на дрова выросли в августе на 85,7% относительно прошлого года

Цены на дрова и древесные гранулы в Германии выросли в августе 2022 года на 85,7% относительно аналогичного периода 2021 года. Информацию об этом опубликовала пресс-служба немецкого Федерального статистического ведомства.

По информации ведомства, производители повысили стоимость древесины и древесных гранул более чем в два раза. Древесная щепа, которая используется для систем отопления, в августе 2022 года подорожала на 133,3% относительно августа 2021 года. Древесинные гранулы стали стоить дороже на 108,2% за тот же период.

В качестве причины роста цен на изделия назвали повышенный спрос и увеличение закупочных, а также транспортных расходов в деревообрабатывающей промышленности.

20 сентября издание Washington Post выпустило материал, где утверждают, что европейцы по мере приближения зимы стали воровать дрова.

В середине сентября сообщалось, что министерство окружающей среды Молдавии запустило онлайн-площадку lemne.md (дрова.мд), на которой будет размещаться информация о наличии дров для продажи населению.