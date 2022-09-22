Правительство изменило правила субсидирования производства газовых турбин большой мощности

Российский кабмин изменил правила предоставления компаниям субсидий из бюджета страны для стимулирования создания производства газовых турбин большой мощности, написало агентство «Прайм».

Отмечается, что субсидии предоставят для обеспечения части трат на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в рамках создания производства газовых турбин для выработки электроэнергии большой мощности.

Чтобы получить выплаты компания должна пройти конкурс на право получения субсидии. Стоимость проекта предприятия должна составлять не менее 6 млрд руб., из которых не менее половины компания может потратить самостоятельно.

В марте правительство утвердило субсидии на создание в России газовых турбин большой мощности.

В конце июня глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, что первые образцы отечественной газовой турбины большой мощности удастся выпустить через три — пять лет.

В августе издание РБК со ссылкой на отчет Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) Высшей школы экономики (ВШЭ) написало, что зависимость России от импорта газовых турбин составляет более 90%, так как в стране нет собственного производства турбин большой мощности.