Железнодорожные тарифы на перевозку пассажиров вырастут на 6,52% с 1 октября

С 1 октября 2022 года железнодорожные тарифы на пассажирские перевозки будут проиндексированы на 6,52%. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту приказа Федеральной антимонопольной службы, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом приказа предусмотрена дополнительная индексация тарифов, сборов и платы на работы (услуги), выполняемые ОАО «Российские железные дороги», АО «Федеральная пассажирская компания» (далее — ФПК), АО «Пассажирская компания «Сахалин», АО «АК «Железные дороги Якутии», АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» на перевозку пассажиров ‎в плацкартных и общих вагонах с 1 октября 2022 года на 6,52%», — сказано в документе.

Ранее сообщалось, что железнодорожная компания «Аэроэкспресс» поднимет стоимость билетов по некоторым тарифам на поезда с 1 октября 2022 года.