Эрдоган: решение по работе карт «Мир» в Турции может быть принято 23 сентября

close
100%
Сергей Савостьянов/РИА «Новости»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение по работе карт платежной системы «Мир» в стране может быть принято 23 сентября. Его слова передает ТАСС.

В разговоре с журналистами турецкий лидер подчеркнул, что сам запуск российской платежной системы был «самым важным моментом» с картами.

«Это был шаг между Россией и нами. Мы оцениваем с соответствующими коллегами шаги, которые мы предпримем по этому вопросу. Конечно, у нас есть альтернатива, но это отдельная тема», — сказал Эрдоган.

По его словам, проблема заключается в американских санкциях, которые не соответствуют дружбе и экономическим отношениям с Россией.

«Что мы собираемся делать сейчас и каковы альтернативы? Наши министры ведут переговоры об этих альтернативах. После переговоров в пятницу, когда я соберу в Стамбуле соответствующих коллег, мы примем окончательное решение», — заявил турецкий президент.

Ранее сообщалось, что 23 сентября Эрдоган намерен провести встречу для обсуждения платежной системы «Мир» и возможных западных санкций 23 сентября.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть