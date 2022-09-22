Эрдоган: решение по работе карт «Мир» в Турции может быть принято 23 сентября

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение по работе карт платежной системы «Мир» в стране может быть принято 23 сентября. Его слова передает ТАСС.

В разговоре с журналистами турецкий лидер подчеркнул, что сам запуск российской платежной системы был «самым важным моментом» с картами.

«Это был шаг между Россией и нами. Мы оцениваем с соответствующими коллегами шаги, которые мы предпримем по этому вопросу. Конечно, у нас есть альтернатива, но это отдельная тема», — сказал Эрдоган.

По его словам, проблема заключается в американских санкциях, которые не соответствуют дружбе и экономическим отношениям с Россией.

«Что мы собираемся делать сейчас и каковы альтернативы? Наши министры ведут переговоры об этих альтернативах. После переговоров в пятницу, когда я соберу в Стамбуле соответствующих коллег, мы примем окончательное решение», — заявил турецкий президент.

Ранее сообщалось, что 23 сентября Эрдоган намерен провести встречу для обсуждения платежной системы «Мир» и возможных западных санкций 23 сентября.