Александр Ведяхин: развитие фондового рынка решит проблему нехватки длинных денег

Основным источником долгосрочных ресурсов в большинстве развитых стран является фондовый рынок, и его развитие может решить проблему нехватки длинных денег в России. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, выступая на панельной сессии «Регулирование финансового рынка в целях трансформации и развития экономики» в ходе XIX Международного банковского форума «Банки России — XXI век» в Казани.

Он добавил, что в развитых странах банки предоставляют небольшую часть долгосрочных кредитов. Так, в HSBC на долю кредитов с оставшимся сроком погашения более пяти лет приходится только 30% портфеля, примерно такое же соотношение и у Сбера. Поэтому вопрос долгосрочного финансирования невозможно решить, не развивая собственные рынки капитала.

В рамках таких действий особый интерес представляют пенсионные сбережения: необходима поддержка и корпоративных, и индивидуальных программ. Как показывает пример ряда стран, благодаря правильно введенным пенсионным программам пенсия превышает ежемесячные доходы перед выходом на пенсию более чем на 15%.

По словам Ведяхина, одновременно необходимо развивать налоговые инструменты, трасты, хедж-фонды — для этого потребуется соответствующая законодательная база. Еще один важный аспект — выплата дивидендов госкорпорациями.

Александр Ведяхин добавил, что не меньшее значение имеет и рынок хеджирования процентных рынков. Как показывает пример ЮАР, использование деривативов банками увеличивает их кредитный портфель примерно на 4%, а прирост кредитования на каждый процент увеличивает реальный ВВП ЮАР на 1,5%. Кроме того, важно добиться возвращения в страну замороженных средств российских инвесторов.

По его словам, для страны, экспортирующей капитал, внешние ограничения скорее способствуют развитию фондового рынка, чем мешают ему, что доказывает опыт Ирана. За последние 8 лет индекс Тегеранской биржи вырос в 15 раз, а с поправкой на инфляцию и валютный курс — в 1,6 раза. Индекс Московской биржи за тот же период с той же поправкой увеличился только в 1,2 раза. При этом на иранской бирже торгуется порядка 700 компаний, на Московской бирже — 274 компании.

«Без решения всех этих вопросов — развития пенсионных программ и ИИС-3, формирования отечественных трастов, совершенствования практик корпоративного управления, создания рынка хеджирования и возврата в страну замороженных средств российских инвесторов — нам будет сложно находить источники для долгосрочных инвестиций и выполнять те задачи, которые ставят перед российской экономикой текущие вызовы», — заявил Ведяхин.