Макрон пожаловался на дорогую жизнь во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране стало жить дороже. По его словам, во Франции подорожали продукты питания и выросли цены на электроэнергию. Об этом французский лидер заявил в интервью телеканалу BFMTV.

Макрон посетовал на то, что французы в данный момент находятся в сложном положении из-за подорожания жизни.

«У нас выросли цены на продукты, энергию и так далее. Мы приняли меры, чтобы защитить население. Мы сможем пережить эту зиму, если каждый будет выполнять свою роль», — отметил Макрон.

Ранее Эммануэль Макрон в интервью телеканалу BFMTV заявил, что необходимо сделать все возможное для возобновления переговоров между Россией и Украиной. Президент Франции считает, что переговоры должны учитывать выдвинутые украинской стороной требования, в том числе восстановление государственных границ Украины по меньшей мере в том виде, «в каком они существовали в феврале».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.