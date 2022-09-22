HS: Финляндия арестовала активы братьев Ротенбергов и сооснователя «Яндекса» Воложа

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Michael Nitzschke/Global Look Press

Власти Финляндии в августе и в начале сентября арестовала активы российских бизнесменов — братьев Бориса и Аркадия Ротенбергов, а также Аркадия Воложа, в отношении которых ранее были введены санкции. Об этом сообщает газета страны Helsingin sanomat.

По арестом подразумевается невозможность продавать имущество без разрешения судебного пристава или передачи в залог.

По данным издания, финские власти также арестовали активы компании «Яндекс», одним из основателей которых является Волож (бизнесмен покинул все посты в компании после того, как он был внесен в санкционный список). Отмечается, что речь идет о центр обработки данных в городе Мянтсяля, благодаря которому «Яндекс» управляет местным такси Yango. Несмотря на то, что весной этого года финская Yandex Oy была переименовала на Global DC Oy,имущество компании все жу было арестовано.

Ротенберги временно не имеют доступ к акциям Långvik Capital и ее доли в двух других фирмах.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии конфисковали у граждан России, которые находятся в санкционных списках Евросоюза (ЕС) и других стран Запада, имущество на сумму около €189 млн.

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