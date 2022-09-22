В Кремле заявили об отсутствии мобилизации в экономике

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что решение о принятии экономических специальных мер на фоне мобилизации не принималось.

«В настоящий момент решение не принималось. В указе тоже никаких параграфов не было», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к российским гражданам, в котором объявил о частичной мобилизации. Такое решение было принято на фоне проведения специальной военной операции на Украине.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в первую очередь частичной мобилизации подлежат те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт.

При этом председатель Европейской комиссии Урсула Фон Дер Ляйен выступила за введение новых санкций в отношении Российской Федерации из-за решения ее властей объявить частичную мобилизацию и проведения референдумов о вхождении в состав РФ в бывших украинских регионах.