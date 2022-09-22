ЦБ Китая понизил курс юаня к доллару до нового минимума с августа 2020 года

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Народный банк Китая (Центробанк) понизил курс жэньминьби (это официальное название национальной валюты) на 262 пункта, до 6,9798 за $1. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на регулятор.

Это минимальное значение курса юаня к доллару с 4 августа 2020 года.

Курс обновляет все новые и новые минимумы более чем за два года. Снижение происходит пять рабочих дней подряд.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила объемы поставок угля в Китай на 15% в сравнении с показателями июля, до 8,4 млн тонн. В годовом выражении рост составил 57%.

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